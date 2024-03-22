В Москве задержали семерых сторонников РДК*

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В Москве сотрудники ФСБ вычислили и задержали семь человек, которые планировали создать ячейку «Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержать преступников сотрудники ФСБ при поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве.
Во время обыска квартир задержанных обнаружены и изъяты мачете, ножи, тактический топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой. Также обнаружены телефоны, где велась активная переписка с главарями РДК*.
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* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — говорится в сообщении ведомства.
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* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Элина Позднякова