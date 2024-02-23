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Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины

Премьер Украины Шмыгаль рассказал, что польские власти не приехали на встречу
23 февраля 2024, 23:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запланированная встреча с представителями Польши для обсуждения транспортной блокады на границе не состоялась.
В своем сообщении в Telegram-канале он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Польши площадку для нахождения компромисса на границе как равноправные партнеры и союзники, но встреча не произошла.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже полгода живет в состоянии постоянной блокады со стороны Польши, что серьезно повлияло на экономику страны и ее способность к защите.


В ответ президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла ведения переговоров с местными фермерами на эту тему, поскольку считает, что проблему следует обсуждать в Брюсселе.

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Украинские власти заявили, что ожидают помощи от Испании
Глава МИД Кулеба: Киев ожидает от Испании нового пакета военной помощи
24 февраля 2024, 00:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев ожидает военные поставки из Мадрида. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети X.
По словам дипломата, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий в себя боеприпасы. Кулеба также поблагодарил министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса за помощь Мадрида Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют проблемы с доставкой военной помощи от западных стран. Он отметил, что не все поставки осуществляются в срок и в обещанных объемах.

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Зеленский собирается посетить Армению
Factor TV: Зеленский в ближайшее время может посетить Армению
23 февраля 2024, 23:53

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Армению, сообщило армянское онлайн-издание Factor TV.
«В настоящее время готовится визит президента Украины в Армению, однако конкретная дата посещения пока не подтверждена. Ведутся переговоры с украинской стороной относительно временных рамок. Предполагается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — заявил источник издания.
Отмечается, что временный представитель Украины в Армении Валерий Лобач не опровергает данную информацию. По его словам, в скором времени, появятся более детальная информация.

На уточняющий вопрос о возможном визите президента Украины, Лобач лишь подчеркнул: «Могу лишь сказать, что весной в Армении ожидаются положительные события».

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#владимир зеленский
#переговоры
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Премьер-министр Дании рассказала о причине задержки с передачей F-16 Киеву
Премьер Дании Фредериксен: истребители F-16 будут переданы Киеву до лета
23 февраля 2024, 23:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о задержке поставок F-16 в Украину. Заявление появилось в Telegram-канале «Мы Украина».
По словам политика, причина задержки – техническая. Фредериксен подчеркнула, что для поддержания работы F-16 требуется серьезная инфраструктура. Она добавила, что первые боевые самолеты могут быть переданы украинской армии уже весной.

«Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо», – заключила Фредериксен.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что все неиспользуемое оружие должно быть передано Киеву. Политик также призвала к скорейшему вступлению допуску Украины в НАТО и Европейский союз.

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#истребитель
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Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани локализовали
Пожар после падения двух летательных аппаратов в Краснодарском крае локализовали
23 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/Distortion Media

После падения летательного аппарата в Краснодарском крае пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Изначально огонь охватил участок площадью 250 квадратных метров. По данным местных властей, инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00.

На данный момент идет процесс ликвидации пожара с привлечением 40 человек и 14 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия действуют правоохранительные и специализированные службы.

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В День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 23 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного у Кремлёвской стены. Затем он почтил память воинов, павших за Родину, минутой молчания.
Российского лидера сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также возложил цветы у подножия монумента, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, которых глава государства приветствовал рукопожатиями, а также будущие защитники нашей Отчизны — учащиеся суворовских училищ.

Президент с непокрытой головой преклонил колено и поправил ленты на венке. После минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации.

Прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье и перезахоронили у Кремлёвской стены в 1966 году. Ещё через год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата — «Пост № 1» — был установлен в 1997 году. Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.

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СМИ: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными
23 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto / nevenmn

Около 15 тысяч беженцев из Украины, переехавшие в Великобританию, стали бездомными, передает The Telegraph.
В материале отметили, что из двухсот тысяч украинских беженцев без дома оказалось около пятнадцать тысяч человек.

Они сообщают, что в Великобритании сейчас серьезно не хватает жилья для беженцев из Украины, а местные жители не обязаны разрешить им жить в их домах.

В середине декабря прошлого года британское правительство заявило, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже приехали 195 тысяч людей, имеющие британские визы, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.

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#великобритания
#дома
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Телемост с бойцами СВО из Московской области прошел в филиале Фонда «Защитники Отечества»
23 февраля 2024, 15:10

Фото: ГАУ АИС Подмосковье / Антон Чернов

Телемост с военнослужащими полка Московской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, прошел в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Телемост проводился по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства обороны России. Пообщаться и увидеть своих близких в Красногорск приехали родители, братья и сестры, супруги и дети бойцов из разных городов Подмосковья.

«Мы очень рады вас видеть, ребята! Сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы, передать самые добрые пожелания. С командирами мы всегда на связи. Знаем, что находитесь в эпицентре, но держитесь вместе, достойно. Вы - наши защитники, наши Герои. Только вперед! - обратился к бойцам Андрей Воробьев.

Бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора Московской области за возможность увидеть родных, а также за помощь, которую регион оказывает полку. Набор в полк Московской области начался в конце октября 2023 года. В состав полка вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе, имеющие опыт работы на «горячих точках».

Каждому добровольцу подмосковного полка выплатили 1 миллион рублей. Также солдатам из Московской области предоставляются различные льготы.

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#герои
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В День защитника Отечества начались оценочные испытания конкурса «Лидеры России»
23 февраля 2024, 15:08

Фото: сайт «Россия — страна возможностей»

Сегодня, в праздник, который принято считать мужским, стартовали оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России». Соревнованию исполнилось пять лет, и оно является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».
С приветственным словом в адрес тех, кто дошёл до решающей стадии конкурса, обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его поручению в 2017 году был дан старт этому проекту. Зачитал приветствие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Уверен, что вы достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых — известные политики, ученые, губернаторы, главы крупнейших российских корпораций — откроет для вас новые профессиональные горизонты и поможет осуществить намеченные планы», — напутствовал конкурсантов глава государства.

От себя Сергей Кириенко добавил, что налицо уникальность конкурса. Ничего подобного не существует ни в одной стране мира. Работа системы социальных лифтов наглядно демонстрирует, что Россия по сути своей и историческим корням является настоящей страной возможностей.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в суперфинале принимают участие 302 конкурсанта — 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола. Средний возраст будущих и нынешних звёзд управленческой сферы составляет 38 лет, а самому молодому участнику всего 22 года. Это Артемий Киселев из Москвы, заместитель исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Суперфиналисты представляют 63 региона России и четыре зарубежные страны. Проверить свои силы в состязаниях умов и характеров приехали молодые люди из Сербии, Китая, Камбоджи и Бельгии. Все участники решающего этапа получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей программу обучения в российских вузах, которую выберут сами, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – председателем Кабинета министров и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала будут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле прошлого года стартовал уже пятый сезон набирающего всё большую популярность проекта. За все это время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 разных стран мира.

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Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян
23 февраля 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему.
Это стало известно после обнародования результатов исследования, проведённого специалистами Фонда общественного мнения. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте организации. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян, в то время как 80% опрошенных с ними не согласны, как было сказано выше.

Еженедельный опрос аналитики ФОМ проводили с 16 по 18 февраля. Зоной охвата стали 104 городских и сельских населённых пункта России в 53 субъектах федерации. Опрошены были 1,5 тысячи граждан РФ старше 18 лет.

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