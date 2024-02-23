Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запланированная встреча с представителями Польши для обсуждения транспортной блокады на границе не состоялась.
В своем сообщении в Telegram-канале он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Польши площадку для нахождения компромисса на границе как равноправные партнеры и союзники, но встреча не произошла.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже полгода живет в состоянии постоянной блокады со стороны Польши, что серьезно повлияло на экономику страны и ее способность к защите.
В ответ президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла ведения переговоров с местными фермерами на эту тему, поскольку считает, что проблему следует обсуждать в Брюсселе.
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Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже полгода живет в состоянии постоянной блокады со стороны Польши, что серьезно повлияло на экономику страны и ее способность к защите.
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Артем Кузьмин