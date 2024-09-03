Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина

«Сейчас на учёте в Клину стоит порядка 200 многодетных семей. Они могут получить деньги как альтернативу земельному участку. Для этого нужно подать заявку через региональный портал госуслуг, опция называется «Единовременная выплата взамен земельного участка». Услуга предоставляется бесплатно», — отметила глава округа Клин Алёна Сокольская.

