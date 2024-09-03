Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина

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Право на получение бесплатных земельных участков имеют около 200 многодетных семей, проживающих в городском округе Клин, теперь у них есть возможность получить вместо участка выплату, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Возможность получить выплату вместо земельного участка появилась благодаря изменению в подмосковном законе «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Новая редакция закона действует с 11 июля текущего года.«Сейчас на учёте в Клину стоит порядка 200 многодетных семей. Они могут получить деньги как альтернативу земельному участку. Для этого нужно подать заявку через региональный портал госуслуг, опция называется «Единовременная выплата взамен земельного участка». Услуга предоставляется бесплатно», — отметила глава округа Клин Алёна Сокольская.
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