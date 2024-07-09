Получивший паспорт участник СВО из Египта захотел отказаться от гражданства РФ

Фото: istockphoto/JessAerons
Боец из Египта, получивший российский паспорт после участия в специальной военной операции, хочет отказаться от гражданства РФ и просит отпустить его из армии. Он обвиняет министерство обороны в обмане.
Об этом сообщает издание «Новости Волгограда.ру», в редакцию которого обратился мужчина. По словам бойца, после начала спецоперации он подписал контракт на год с Минобороны. После этого он проходил службу на Донбассе. По истечении срока контракта ему сообщили, что соглашение продлено на неопределённое время в связи с указом о мобилизации.
Египтянин утверждает, что на момент подписания документа он ничего не знал о продлении контракта во время мобилизации. Должностные лица министерства обороны, по его словам, знали об этом и должны были предупредить перед подписанием контракта.
В египетском посольстве ему объяснили, что смогут помочь только после аннулирования российского гражданства. Боец обратился с соответствующим заявлением. Сотрудники связались с воинской частью, где служил египтянин, после чего его едва не обвинили в дезертирстве. Разобравшись в ситуации, никаких санкций к военнослужащему применять не стали.
Читайте также:
Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме
Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в СВО
Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России
Египтянин утверждает, что на момент подписания документа он ничего не знал о продлении контракта во время мобилизации. Должностные лица министерства обороны, по его словам, знали об этом и должны были предупредить перед подписанием контракта.
В египетском посольстве ему объяснили, что смогут помочь только после аннулирования российского гражданства. Боец обратился с соответствующим заявлением. Сотрудники связались с воинской частью, где служил египтянин, после чего его едва не обвинили в дезертирстве. Разобравшись в ситуации, никаких санкций к военнослужащему применять не стали.
Читайте также:
Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме
Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в СВО
Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России
Александр Бойцов