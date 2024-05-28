Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России

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Участник СВО из Нигерии рассказал, что не может получить российское гражданство несмотря на участие в боевых действиях.
Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим отправился на фронт добровольцем в ноябре прошлого года. В отряде добровольцев «Скиф» ему дали позывной Ванька. За время службы он освоил работу оператора дрона и даже взял в плен украинского солдата.
В начале мая срок его контракта с Минобороны РФ истёк, и мужчина вернулся в Воронеж, где учился до службы. Однако он пожаловался в беседе с RT, что никто не объяснил ему порядок упрощенного получения российского гражданства. А на родине его могут арестовать и заключить под стражу на 20 лет. В связи с этим он попросил о помощи у издания.
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Анастасия Чинкова