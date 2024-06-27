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Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в СВО

СК: порядка десяти тысяч мигрантов, получивших гражданство, направили в зону СВО
27 июня 2024, 10:23
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. Об этом он сообщил, выступая на ПМЮФ.


«Мы отловили более 30 000 (мигрантов), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 000 направили в зону СВО», — сказал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере заявил, что в России увеличилось на 40% число изнасилований, совершенных мигрантами. Он отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками и поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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