Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в СВО

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Глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. Об этом он сообщил, выступая на ПМЮФ.
«Мы отловили более 30 000 (мигрантов), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 000 направили в зону СВО», — сказал он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере заявил, что в России увеличилось на 40% число изнасилований, совершенных мигрантами. Он отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками и поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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