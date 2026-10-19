Звезда OnlyFans рассказала о самых безумных поступках её фанатов
Фанаты сделали татуировки в честь модели OnlyFans Луны Винтер
Немецкая модель с OnlyFans Луна Винтер поделилась удивительной историей о преданности своих поклонников. Сразу трое мужчин увековечили её образ на своём теле, пишет портал Creatorzine.
Двое подписчиков нанесли на кожу имя девушки, а третий решился на куда более масштабный шаг. Мужчина сделал большую татуировку с её портретом на спине.
«Размер просто ошеломил меня», — призналась Винтер.Экспозицию поклонник сделал в день рождения модели. Он пояснил, что таким образом хотел выразить благодарность Луне, которая поддержала его в непростой жизненной ситуации. Сама девушка призналась, что ей приятно такое внимание, но поступки фанатов она всё же считает довольно безумными.