Звезда OnlyFans рассказала о самых безумных поступках её фанатов

19 октября 2026, 03:59

Фанаты сделали татуировки в честь модели OnlyFans Луны Винтер

Луна Винтер (Фото: Instagram* / @milkiwifey)

Немецкая модель с OnlyFans Луна Винтер поделилась удивительной историей о преданности своих поклонников. Сразу трое мужчин увековечили её образ на своём теле, пишет портал Creatorzine.





Двое подписчиков нанесли на кожу имя девушки, а третий решился на куда более масштабный шаг. Мужчина сделал большую татуировку с её портретом на спине.



«Размер просто ошеломил меня», — призналась Винтер.