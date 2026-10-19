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Жители немецкого Эсслингена захотели убить мэра из-за статуи дьявола

Bild: мэру немецкого Эсслингена поступили угрозы из-за статуи дьявола
Фото: iStock/macky_ch

В немецком городе Эсслинген разгорелся общественный резонанс из‑за бронзовой скульптуры дьявола, установленной перед зданием ратуши. Как сообщила газета Bild, мэр Маттиас Клопфер обратился в полицию из-за поступающих ему угроз убийством на фоне появления провокационного монумента.



Недовольство горожан оказалось масштабным. Против установки скульптуры подписались свыше пяти тысяч жителей.

Статую высотой 2,5 метра разместили 4 октября — это стало частью программы празднования 1250‑летия города. Подарок сделала местная компания, выпускающая игристые вина.

Смысл композиции отсылает к городской легенде. Согласно преданию, торговке удалось прогнать дьявола из Эсслингена, использовав обычную луковицу.

Александр Огарёв

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