Жители немецкого Эсслингена захотели убить мэра из-за статуи дьявола
В немецком городе Эсслинген разгорелся общественный резонанс из‑за бронзовой скульптуры дьявола, установленной перед зданием ратуши. Как сообщила газета Bild, мэр Маттиас Клопфер обратился в полицию из-за поступающих ему угроз убийством на фоне появления провокационного монумента.
Недовольство горожан оказалось масштабным. Против установки скульптуры подписались свыше пяти тысяч жителей.
Статую высотой 2,5 метра разместили 4 октября — это стало частью программы празднования 1250‑летия города. Подарок сделала местная компания, выпускающая игристые вина.
Смысл композиции отсылает к городской легенде. Согласно преданию, торговке удалось прогнать дьявола из Эсслингена, использовав обычную луковицу.
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