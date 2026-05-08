Пользователей беспроводных наушников предупредили об ударах током
Владельцы беспроводных наушников могут время от времени ощущать легкие удары током. Об этом сообщает портал BGR.
Гарнитура способна накапливать статическое электричество и произвольно разряжать его при контакте с человеческой кожей. Сами по себе такие разряды не вредят здоровью, но могут доставлять неприятные ощущения.
Авторы статьи сослались на Apple, которая официально предупреждала пользователей, что ее наушники AirPods могут накапливать статическое электричество. Инженеры компании посоветовали повышать влажность воздуха с помощью увлажнителей или кондиционеров. Также помогут антистатические средства и предметы: спреи, лосьоны для сухой кожи и коврики.
Накоплению статического электричества способствует одежда из искусственных материалов, поэтому специалисты рекомендуют выбирать натуральные ткани. Риск разряда выше зимой из-за более сухого воздуха, чем в другие сезоны.
