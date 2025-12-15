Стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к Новому году
Исследование: Россияне потратят на алкоголь к Новому году порядка 4 тыс. рублей
В этом году россияне преимущественно будут отдавать предпочтение шампанскому российского производства. Такие данные следуют из результатов опроса SimpleWine, проведенного совместно с OMI (Online Market Intelligence), пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в праздничное меню алкогольные напитки включат 76% опрошенных россиян, что на 2% больше, чем в прошлом году. Самым популярным новогодним напитком традиционно является игристое вино, рассказал сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.
«Игристое вино — по-прежнему главный символ новогоднего стола, однако структура потребления меняется. В частности, с 12 до 8% по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто выбирает французское шампанское», — отметил Корнеев.
Он добавил, что в этом году россияне чаще выбирают игристое отечественного производства.
Из результатов опроса стало известно, что в среднем жители России готовы потратить на алкоголь к Новому году порядка 4108 рублей.
При этом председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов рассказал Общественной Службе Новостей, что россияне стали чаще выбирать продукты и спиртные напитки российского производства.
«Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя. Все данные свидетельствуют о том, что у нас на полках магазинов стало намного больше отечественных товаров: продуктов питания и алкогольных напитков, если говорить про новогодний стол, и всего прочего», — пояснил Койтов.
Он заметил, что мораторий на проверки бизнеса существенно понизил степень контроля, поэтому на отечественном рынке вырос процент фальсификата.