Стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к Новому году

15 декабря 2025, 18:32

Исследование: Россияне потратят на алкоголь к Новому году порядка 4 тыс. рублей

Фото: iStock/SeventyFour

В этом году россияне преимущественно будут отдавать предпочтение шампанскому российского производства. Такие данные следуют из результатов опроса SimpleWine, проведенного совместно с OMI (Online Market Intelligence), пишет «Газета.Ru».





Отмечается, что в праздничное меню алкогольные напитки включат 76% опрошенных россиян, что на 2% больше, чем в прошлом году. Самым популярным новогодним напитком традиционно является игристое вино, рассказал сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.





«Игристое вино — по-прежнему главный символ новогоднего стола, однако структура потребления меняется. В частности, с 12 до 8% по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто выбирает французское шампанское», — отметил Корнеев.

«Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя. Все данные свидетельствуют о том, что у нас на полках магазинов стало намного больше отечественных товаров: продуктов питания и алкогольных напитков, если говорить про новогодний стол, и всего прочего», — пояснил Койтов.