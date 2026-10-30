Турэксперт назвала лучшие месяцы для отдыха в Индии
Планировать поездку в Индию лучше на период с ноября по февраль, считает генеральный директор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова. В эти месяцы погода подходит для отдыха у моря и осмотра достопримечательностей.
В беседе с NEWS.ru эксперт рассказала, что зимой воздух прогревается до 20–30 градусов. Море в это время спокойное, а влажность достигает минимума.
Тем, кто хочет сэкономить, Кодякова посоветовала выбрать для путешествия апрель. По ее словам, погода остается благоприятной, а стоимость отдыха заметно снижается.
Чартерный сезон на Гоа стартовал 1 октября, однако спрос на поездки пока невысокий. Эксперт объяснила это теплой осенью в России, Казахстане и некоторых странах Европы. В отдельных регионах ЕС температура превышает обычные значения в среднем на 10 градусов, поэтому туристы не спешат бронировать отдых у моря. Сейчас из России на Гоа летают пять прямых рейсов в неделю.
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