Турэксперт назвала лучшие месяцы для отдыха в Индии

30 октября 2026, 08:01

Турэксперт Кодякова: Индию стоит посетить с ноября по февраль

Фото: iStock/lena_serditova

Планировать поездку в Индию лучше на период с ноября по февраль, считает генеральный директор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова. В эти месяцы погода подходит для отдыха у моря и осмотра достопримечательностей.