Врач Маматов назвал симптомы, при которых стоит провериться у специалиста
Постоянная усталость, охриплость и необъяснимая потеря веса требуют внимания врача. Такие симптомы иногда сопровождают онкологические заболевания, рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист призвал не списывать стойкое недомогание на погоду или смену сезона. При этом он подчеркнул: отдельные признаки не указывают на рак напрямую и встречаются при многих других состояниях.
Одним из тревожных сигналов Маматов назвал сонливость и упадок сил, которые не проходят после отдыха. Повод обратиться за консультацией дает и изменение голоса, особенно если простуда уже прошла или других признаков ОРВИ нет.
Врач посоветовал обратить внимание на заметное снижение веса, резкую потерю аппетита и необычные изменения в работе кишечника. Насторожить должна и внезапная одышка при привычной нагрузке, например во время подъема по лестнице. Особенно важно не игнорировать ее, если она сохраняется некоторое время.
По словам специалиста, оценивать здоровье нужно с учетом образа жизни, хронических болезней, приема лекарств и семейной истории. При появлении нового или длительного симптома без понятной причины он рекомендовал обратиться к врачу.
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