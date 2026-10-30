Врач Маматов назвал симптомы, при которых стоит провериться у специалиста

30 октября 2026, 07:21

Врач Маматов: охриплость голоса, сонливость и усталость могут говорить о раке

Фото: iStock/utah778

Постоянная усталость, охриплость и необъяснимая потеря веса требуют внимания врача. Такие симптомы иногда сопровождают онкологические заболевания, рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.