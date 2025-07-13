Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили дочке Милане роскошную вечеринку с аниматором в костюме Лабубу — фото

13 июля 2025, 08:25

Футболист Дмитрий Тарасов устроил с женой 7-летней дочке Милане роскошную вечеринку

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с дочкой Миланой (Фото: Instagram* @kostenko.94)

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили роскошную вечеринку для своей дочери Миланы, отметившей седьмой день рождения. Юную именинницу ждал праздник с двухъярусным тортом и аниматором в костюме Лабубу, который запомнится ей на всю жизнь.





Костенко выложила несколько видео, к которым добавила письменные поздравления Милане. Еще утром мама трогательно обратилась к старшей дочери, назвав ее «долгожданным чудом» и пожелав здоровья и счастья перед новым этапом — первым школьным звонком.





«Милаша! Сегодня твой день будет полон приятными сюрпризами. Самое главное — будь здорова и счастлива, наша доченька!», — писала Костенко незадолго до начала праздника.

Анастасия Костенко с дочкой Миланой (Фото: Instagram* @kostenko.94)



Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов семьей (Фото: Instagram* @kostenko.94)



«День рождения детей — это безумно трепетный праздник, к которому готовишься заблаговременно и с особым замиранием сердца. Будь счастлива, Милашка… (...) Пусть твои целеустремленность и старания приведут к большим результатам! Ничего не бойся, мама и папа всегда рядом! С днем рождения, наша любовь! Спасибо, что ты есть у нас!», — обращалась к дочке Анастасия.