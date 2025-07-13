Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили дочке Милане роскошную вечеринку с аниматором в костюме Лабубу — фото
Футболист Дмитрий Тарасов устроил с женой 7-летней дочке Милане роскошную вечеринку
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили роскошную вечеринку для своей дочери Миланы, отметившей седьмой день рождения. Юную именинницу ждал праздник с двухъярусным тортом и аниматором в костюме Лабубу, который запомнится ей на всю жизнь.
Костенко выложила несколько видео, к которым добавила письменные поздравления Милане. Еще утром мама трогательно обратилась к старшей дочери, назвав ее «долгожданным чудом» и пожелав здоровья и счастья перед новым этапом — первым школьным звонком.
«Милаша! Сегодня твой день будет полон приятными сюрпризами. Самое главное — будь здорова и счастлива, наша доченька!», — писала Костенко незадолго до начала праздника.Торжество проводилось на открытой площадке, где собрались друзья Миланы. Аниматор в костюме популярной игрушки Лабубу развлекал детей аквагримом, игрой на барабанах, перетягиванием каната и танцами, а кульминацией стал двухъярусный торт с леденцами.
Жена известного футболиста поделилась в личном блоге кадрами празднества, на котором веселится их семья. Дом именинницы украсили шариками, а в центре комнаты поместили огромную коробку. Позже Милана доставала из нее игрушки, сияя от восторга.
«День рождения детей — это безумно трепетный праздник, к которому готовишься заблаговременно и с особым замиранием сердца. Будь счастлива, Милашка… (...) Пусть твои целеустремленность и старания приведут к большим результатам! Ничего не бойся, мама и папа всегда рядом! С днем рождения, наша любовь! Спасибо, что ты есть у нас!», — обращалась к дочке Анастасия.Сейчас пара вместе воспитывает четверых детей. Они в них души не чают и, несмотря на большую семью, не против расширить ее еще больше. Любящие родители признавались, что подумывают о новом ребенке.
19 июня «Радио 1» рассказывало о том, как Тарасов устроил сюрприз своей дочери Ангелине от первого брака в день ее 16-летия. Спортсмен узнал, в каком ресторане дочь отмечает праздник, и внезапно появился там с огромным букетом цветов.
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