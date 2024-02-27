Пользователи Telegram в России жалуются на сбои мессенджера

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Пользователи Telegram по всей территории РФ жалуются на сбой в работе мессенджера. Согласно данным сервиса «Сбой.рф» зафиксировано больше 2,6 тысяч жалоб.
Проблемы в работе «Телеграма» начали примерно в 12.30 по московскому времени. По данным сервиса, треть всех жалоб - 34% - поступило от жителей Москвы, еще 15% - от пользователей из Петербурга. Причины неполадок неизвестны, официальных комментариев на данный момент не поступало.
Пользователи жалуются на плохую загрузку чатов, картинок и видео. Также у некоторых не отправляются сообщения и не получается зайти в мессенджер.
Отмечается, что 20 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера.
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