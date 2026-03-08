Достижения.рф

Пользователи Telegram временно не могли делиться контентом для взрослых

Фото: iStock/Penderev

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с временными проблемами при попытке переслать сообщения из каналов, содержащих взрослый контент. Об этом пишет «Газета.ru».



При попытке сделать репост публикации 18+ мессенджер выдавал ошибку, даже если владельцы каналов разрешили делиться их материалами. Ограничение коснулось каналов, которые платформа неформально маркирует как источники NSFW-контента — с порнографией, эротикой или обнаженной натурой.

Трудности возникали и при пересылке сообщений из каналов, где нет откровенных материалов, но есть фото или видео с элементами наготы. При этом репосты из обычных каналов работали корректно.

Доступ к контенту 18+ можно получить только при включении в настройках конфиденциальности опции «Отображать материалы деликатного характера». По умолчанию она отключена у большинства пользователей из-за требований магазинов приложений App Store и Google Play.

Позже разработчики исправили неполадки, и функция пересылки вновь заработала. Не исключается, что Telegram таким образом тестировал новые ограничения.

Лидия Пономарева

