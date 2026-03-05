TikTok заблокировал аккаунт Павла Дурова
Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова в соцсети TikTok заблокировали. Об этом пишет издание «Код Дурова».
Аккаунт быстро набирал популярность: за полтора месяца на него подписалось более 150 000 человек. Однако теперь пользователи не могут получить доступ к контенту, опубликованному на странице.
Ни сам Дуров, ни представители платформы пока не прокомментировали ситуацию и не назвали причины блокировки. В поиске соцсети его аккаунт найти уже нельзя.
Ранее в Госдуме нашли необычный способ сохранить доступ к Telegram в России. Один из депутатов призвал блогеров обратиться к Дурову с флэшмобом.
