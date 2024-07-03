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В работе Telegram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».
Сообщения о сбоях поступили от 176 пользователей. Самые большие проблемы с приложением возникли у жителей Москвы — 33%, свердловчане — 17%, в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. По данным сайта Downdetector, сообщения о сбоях поступали из Соединенных Штатов Америки.
Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars. Она предназначается для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Уведомления о нововведении были разосланы ряду разработчиков, одним из первых об этом сообщил канал «Телеграм Маркетинг».
В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета. Инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars. Она предназначается для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Уведомления о нововведении были разосланы ряду разработчиков, одним из первых об этом сообщил канал «Телеграм Маркетинг».
В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета. Инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова