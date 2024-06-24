Россиян предупредили о новой мощной волне мошенничества в WhatsApp

В июне 2024 года обнаружено свыше 200 сайтов, используемых для кражи учетных записей россиян в WhatsApp под предлогом голосований и фотоконкурсов. Иван Лебедев из компании F.A.C.C.T. сообщил «Газете.Ru», что жертвы получали ссылки через мессенджеры, соцсети и email.