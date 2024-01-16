Пользователи «ВКонтакте» по всей России жалуются на сбои

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В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили изданию РИА Новости, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.
«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — отметили в компании.По состоянию на 11.20 было зафиксировано 4 383 жалобы.
Последний раз сбои соцсети были зафиксированы 22 ноября 2023 года.
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