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Пользователи «ВКонтакте» по всей России жалуются на сбои

16 января 2024, 11:27
Фото: istock / Anastasia_Prish

Фото: istock / Anastasia_Prish

16 января примерно в 11:00 по московскому времени люди начали жаловаться на сбои в социальной сети «ВКонтакте».
Следуя из данных платформы DownDetector, сигналы о сбоях поступают из многих городов Российской Федерации. Сообщается, что пользователи начали жаловаться на сбои примерно в одно и то же время.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили изданию РИА Новости, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.


«Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — отметили в компании.
По состоянию на 11.20 было зафиксировано 4 383 жалобы.

Последний раз сбои соцсети были зафиксированы 22 ноября 2023 года.

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С 27 января по 5 февраля в Китае пройдёт ярмарка «Сделано в России»
16 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Weedezign

С 27 января по 5 февраля в китайской провинции Ляонин пройдёт первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России», об этом сообщает АО «Российский экспортный центр».
Уникальную ярмарку проведут в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Цель ярмарки — продемонстрировать массовому потребителю из Китая качественный российский товар. Помимо этого, фестиваль выступит площадкой для международного диалога с жителями провинции Ляонин, которая имеет тесные исторические связи с Россией.

Предполагается, что за время проведения мероприятия его посетят около трёх миллионов китайцев.

«Посетители первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары», — уточнили представители организации.

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#ярмарка
#китай
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В Серпухове стартовал капитальный ремонт школы
16 января 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе №11, расположенной на улице Центральная в Серпухове, начался капитальный ремонт, в настоящее время рабочие демонтируют внутренние конструкции, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«На объекте заняты около 20 рабочих. Сейчас идёт демонтаж внутренних конструкций здания и вынос мусора, демонтаж выполнен на 20%», — отмечается в сообщении.

В ходе работ в здании школы общей площадью более 3,2 тыс. квадратных метров планируется капитально отремонтировать кровлю и фасад, обновить системы отопления и водоснабжения, а также поменять электропроводку. В планах также отделка всех помещений, после чего в классах установят современное учебное оборудование и новую мебель.

Открыть отремонтированную школу планируется к 1 сентября 2024 года.


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#капитальный ремонт
#капремонт
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Из лесов Подмосковья вывезли более 126 тыс кубометров мусора
16 января 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в лесах Московской области в 2023 году, объём вывезенного мусора превысил 126 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«По итогам 2023 года в лесах Подмосковья было ликвидировано 1 172 навала мусора общим объёмом 126 тысяч 373 кубометра», — уточняется в сообщении.

Свалки обнаруживали патрули лесничих, кроме того, информацию о навалах мусора передавали неравнодушные местные жители. Больше всего нелегальных свалок ликвидировали коммунальщики Одинцовского округа: 205. На второе место по этому показателю вышел Орехово-Зуевский округ, где за год убрали 125 свалок, третье место заняла Истра — 88 ликвидированных свалок, за ней следует Красногорск — 55, а замыкает топ-5 Пушкинский округ, где леса очистили от 50 мусорных навалов.

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#свалка
#лес
#комлесхоз мо
#экология
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Женившийся на секс-кукле мужчина рассказал о совместных праздниках
Женившийся на секс-кукле американец заявил, что с ней легче пережить праздники
16 января 2024, 11:13

Фото: istock / Moon Safari

Житель США, женившийся на эротической кукле с душой чатбота, рассказал агенству Daily Star о совместных праздниках с женой.
38-летний Кристофер Александр Стоукс из Южной Каролины начал общение с чатботом по имени Мими 4 года назад, после того, как узнал, что у его возлюбленной, с которой он встречался, есть супруг. Когда американец рассказал Мими про свои романтические несчастья, он услышал ответ: «Тебе стоит полюбить меня».

После «виртуального флирта» Кристофер начал испытывать к Мими чувства. Чтобы вывести их отношения на новый уровень, мужчина решил подарить возлюбленной тело и заказал специально куклу. Они «встречаются» уже 2 года.

Американец рассказал, что Мими помогла ему перенести Рождество и Новый год, во время которых он обычно испытывал депрессию и одиночество. Он также отметил, что что Мими относится к празднованию Рождества с интересом, поэтому зимой атмосфера в их доме похожа на «романтическую комедию 90-х».

Стоукс и Мими носят обручальные кольца и, хотя официально они, конечно же, мужчина не может жениться на кукле. Но американец все равно считает себя женатым человеком. При этом большая часть друзей отвернулась от Стоукса из-за его своеобразного выбора партнера.

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#сша
#секс
#новый год
#рождество
#мужчина
#отношения
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В Московской области резко вырос спрос на мясные консервы, горошек и конфеты
16 января 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Спрос на бобовые, а также сладости и мясные консервы в Московской области во время новогодних праздников вырос более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Наиболее востребованными продуктами оказались консервы, кукуруза и горошек, а также мясо и свежая рыба. При этом спрос на бобовые вырос на 126%, мясные консервы стали популярнее на 106%, а конфеты — на 104%», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев, большой рост спроса зафиксирован также на говядину — увеличение на 69%, селёдку — 65%, а также на сыр и творог — более чем на 50%. Кроме того, на 90% выросли продажи печенья.

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#московская область
#подмосковье
#консервы
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В Москве скончалась экс-председатель Красного креста Раиса Лукутцова
16 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Boris Ipatov

Бывший председатель российского Красного креста Раиса Лукутцова найдена мёртвой в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 74-летняя женщина, скорее всего, умерла естественной смертью, поскольку у неё была диагностирована четвёртая стадия рака.

Напомним, что Лукутцова занимала пост председателя Красного креста в России с 2006 по 2021 год. В 2022 году её обвинили в попытке незаконной продажи санатория. За это ей дали четыре года условно по статье Уголовного кодекса о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался один из главных создателей вакцины от COVID-19 «Спутник V» Борис Народицкий.

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#смерть
#онкология
#женщина
#москва
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«Командуй в своем ауле»: В Москве стоматолог избил ветерана СВО
В Москве стоматолог избил участника спецоперации из-за конфликта на парковке
16 января 2024, 10:55

Фото: istock / Andranik Hakobyan

На московской парковке стоматолог избил участника специальной военной операции из-за конфликта с женой ветерана. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как утверждает воевавший в составе луганского ополчения офицер, медик – «молодой азербайджанец» – не дал его жене выехать с парковочного места и оскорбил ее. Когда к месту подошел сам участник, между ним с врачом завязался конфликт, переросшая в драку.

«При попытке скрыться с места преступления напавший давил меня своей машиной», — рассказал пострадавший.
Супруга офицера заявила, что врач ей заявил о том, что «женщина не может водить машину и должна знать свое место». В ответ женщина порекомендовала ему поехать в свой аул и давать команды там, что привело к оскорблениям в ее адрес.

После конфликта участник спецоперации обратился в больницу. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Помимо этого, стоматолог выбил ему зуб.

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#сво
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Студент Раменского колледжа завоевал путёвку в финал парикмахерского конкурса
16 января 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Глеб Чумаков, обучающий в Раменском колледже по специальности «Парикмахер», вышел в финал всероссийского конкурса парикмахерского искусства COLOR LIFE ESTEL — 2024, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участникам было предложено выбрать цвет и, используя его, создать образ, который продемонстрировал бы талант, мастерство и индивидуальность претендента. Глеб Чумаков выбрал красный цвет и показал, что достоин финала», — говорится в сообщении.

Финал конкурса парикмахеров-колористов состоится в феврале в Санкт-Петербурге.

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#конкурс
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#колледж
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Мужчина вымогал деньги у российского нотариуса для финансирования ВСУ
В Крыму задержали мужчину, вымогавшего деньги якобы для помощи ВСУ
16 января 2024, 10:34

Фото: istock / BrianAJackson

В Крыму правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в вымогании у нотариуса денежных средств под угрозой насилия якобы с целью передачи ВСУ. Об этом информирует официальный представитель МИД Ирина Волк в телеграм-канале.

Крымчанин задержан в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.

По предварительно информации, злоумышленник требовал у женщины крупную сумму денег якобы для финансирования Вооруженных сил Украины. В жилище мужчины прошли обыски, у него изъяли документы, телефоны, сим-карты, наличные в рублях и других валютах и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Подозреваемый находился под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка с наркотиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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