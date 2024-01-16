В Московской области резко вырос спрос на мясные консервы, горошек и конфеты

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Наиболее востребованными продуктами оказались консервы, кукуруза и горошек, а также мясо и свежая рыба. При этом спрос на бобовые вырос на 126%, мясные консервы стали популярнее на 106%, а конфеты — на 104%», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев, большой рост спроса зафиксирован также на говядину — увеличение на 69%, селёдку — 65%, а также на сыр и творог — более чем на 50%. Кроме того, на 90% выросли продажи печенья.
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