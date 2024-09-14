Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

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Некоторые пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока. О проблеме РИА Новости рассказали в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что пользователи начали жаловаться, что их заказы автоматически отменяются. Над восстановлением корректной работы сервисов уже работают специалисты компании.
В пресс-службе подчеркнули, что в скором времени статус заказа будет восстановлен, после чего его можно будет забрать способом, указанным при осуществлении заказа. Также пользователям вернут деньги, которые были сняты за обратную доставку товара.
Ранее сообщалось, что основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России.
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В пресс-службе подчеркнули, что в скором времени статус заказа будет восстановлен, после чего его можно будет забрать способом, указанным при осуществлении заказа. Также пользователям вернут деньги, которые были сняты за обратную доставку товара.
Ранее сообщалось, что основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России.
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Анастасия Чинкова