В Подмосковье оцифровали получение свидетельства о праве на подготовку трактористов

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Подмосковные организации, которые готовят водителей самоходных машин, трактористов и машинистов, теперь могут оформить свидетельство о соответствии требованиям онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса», — цитируются в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.В ведомстве отметили, что услуга не только оцифрована, но и оптимизирована: срок её предоставления сокращён с 30 календарных дней до восьми рабочих дней, а количество документов, необходимых для получения свидетельства, уменьшено с 15 до пяти. Размер пошлины за предоставление этой услуги составляет 1600 рублей.
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