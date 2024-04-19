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В Подмосковье оцифровали получение свидетельства о праве на подготовку трактористов

19 апреля 2024, 10:18
Фото: iStock/gpointstudio

Фото: iStock/gpointstudio

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Подмосковные организации, которые готовят водителей самоходных машин, трактористов и машинистов, теперь могут оформить свидетельство о соответствии требованиям онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.


«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса», — цитируются в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
В ведомстве отметили, что услуга не только оцифрована, но и оптимизирована: срок её предоставления сокращён с 30 календарных дней до восьми рабочих дней, а количество документов, необходимых для получения свидетельства, уменьшено с 15 до пяти. Размер пошлины за предоставление этой услуги составляет 1600 рублей.

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#цифровизация
#трактор
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Климовске достигла 20%
19 апреля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в подольском микрорайоне Климовск, в настоящее время выполнена пятая часть работ, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, а также обустройство наружных инженерных сетей. Строительная готовность школы составляет 20%. На площадке работают 140 человек, задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит более 17,2 тыс. квадратных метров. Учебное заведение будет разделено на блоки для младшей, основной и старшей школы. Там будут обустроены кабинеты, лаборатории, а также помещения для проектной деятельности и внеклассного образования, библиотечно-информационный центр, спортзалы и актовый зал на 400 зрителей, столовая с кухней и офисная зона для учителей и администрации.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

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#климовск
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
19 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/jacoblund

Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе» состоится 23 мая в Туле, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«Форум станет площадкой для консолидации женщин-предпринимателей в целях обеспечения экономического роста регионов, кроме того, мероприятие направлено на популяризацию женского предпринимательства», — говорится в сообщении.
В рамках форума будут проводиться экспертные и стратегические сессии, обсуждение влияния женского предпринимательства на экономику и путей соблюдения баланса между бизнесом и семьёй, а также ряд других тем.

Мероприятие завершится музыкальной программой.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно через сайт forum.club-womens.ru.

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#форум
#женщины
#бизнес
#предприниматели
#тульская область
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В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой
19 апреля 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Современный жилой район с объектами социальной инфраструктуры и квартирами для переселенцев из аварийных домов построят на Рабочей улице в Химках в рамках реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый район будет построен на территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га, Десять процентов от возведённого жилья передадут для переселенцев из аварийных домов», — говорится в сообщении.
По договору о комплексном развитии территории застройщик — ГК «Самолёт» — возведёт в районе школу на 1650 мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Кроме того, в районе будет построено почтовое отделение, МФЦ и поликлиника на 215 посещений за смену, а также опорный пункт полиции.

Отмечается, что 20 тысяч квадратных метров будет построено под коммерческие предприятия — магазины, кафе, салоны красоты и пр. Будет таже построены многоуровневые и подземные паркинги, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки.

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#химки
#строительство
#школа
#детсад
#поликлиника
#расселение
#минжилполитики мо
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Появились кадры крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье
19 апреля 2024, 08:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Кадры крушения военного самолета в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT.
На кадрах видно, как воздушное судно горит в момент падения.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.

Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.

В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.

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#минобороны рф
#россия
#самолет
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Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье
Минобороны: причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность
19 апреля 2024, 08:22

Фото: iStock/Gudella

Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолета Ту-22М3 ВКС РФ в Ставропольском крае стала техническая неисправность.
По данным оборонного ведомства, самолет Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае. Самолёт упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Накануне глава региона Владимир Владимиров сообщил, что в поле на территории региона упал самолет. При этом летчики успели катапультироваться, подчеркнул он. Их нашли и отвезли в больницу.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

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#россия
#минобороны рф
#самолет
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Как распознать недобросовестного риелтора: Правила внимательности
Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не будет скрывать документы
19 апреля 2024, 06:48

Фото: istock / yavorskiy

Определить «черного» риелтора можно по нежеланию заключать договор оказания услуг или попытки скрыть документы, не предоставив удостоверение личности. Об этом рассказал юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Герман Рыкалов в разговоре с «Лентой.ру».
«Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов», — пояснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой обманщиков, юрист посоветовал сохранять бдительность и запрашивать персональные данные и рекомендации о работе риелтора. Стоит обратить внимание на передачу полномочий по доверенностям, поскольку на основании переданных прав лицо без присутствия гражданина может совершать действия не в его интересах.

Помимо этого, Рыкалов порекомендовал пользоваться сервисом проверки физических лиц для подтверждения сведений о риелторе, включая его ИНН, участие в арбитражных делах, отсутствие в розыске и прочие аспекты.

«В конце концов, может произойти банальная кража денежных средств путем захвата силой либо под влиянием обмана. Зачастую данные лица целятся в уязвимые группы населения», — предупредил Рыкалов.
Ранее юрист Юлия Рамзенкова предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#юрист
#документы
#правила
#рекомендации
#недвижимость
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В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI
Прокуратура Германии возобновила дело о пропаже миллиардера, якобы живущего в РФ
19 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / macky_ch

Прокуратура немецкого города Кёльн начала расследование по делу о подозрении в даче ложных показаний относительно исчезновения бывшего главы Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы.

В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.

До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жалобы
#прокуратура
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#расследование
#новости
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Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей
19 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / monkeybusinessimages

Пенсионер пожаловался психотерапевту Колин Нолан на отсутствие отдыха из-за слишком громких соседей по ночам, а его супруга отказывается переезжать. В материале издания Mirror эксперт по отношениям дала совет, что делать в таких ситуациях.
Мужчина поделился, что после рождения ребенка у их дочери, они с женой перебрались поближе к семье. Только новые соседи оказались чрезмерно шумными.

«То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.

«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — отметила психотерапевт.
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Аналитик назвал переводы, которые заблокируют банковскую карту
Аналитик Заноздрин: банковскую карту могут заблокировать самые обычные операции
19 апреля 2024, 03:11

Фото: istock / alexialex

Карту, банковский перевод или счёт клиента может быть заблокирован из-за обычных операций. Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм».
Как утверждает Заноздрин, блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями. По требованиям закона, такими считаются переводы более 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, маленькая разница между приходом и расходом финансов. Также у банка могут быть собственные нормы.

«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — отметит аналитик.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.

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#карта
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