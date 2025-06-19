В России подешевеют некоторые продукты
В России подешевеют овощи
В ближайшее время в России ожидается падение цен на овощи. Об этом рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, подешевеют картошка, лук, помидоры, огурцы, свекла, капуста и зелень.
«Все они серьезно упадут в цене, и она будет ниже до сентября–октября, потому что на рынок выйдут отечественные производители. Затем, с середины осени, российский рынок будет вынужден закупать овощи в Узбекистане, Турции и других странах, потому цены на эту категорию товаров снова начнут расти», — пояснил Остапкович в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также добавил, что фрукты также подешевеют, однако падение их стоимости будет незначительным.
Кроме того, в России заметно снизилась стоимость куриных яиц. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева пояснила «Москве 24», что ситуация с яйцами, складывающаяся сегодня, является последствием искусственно созданного ажиотажного спроса в 2023–2024 годах.
По ее словам, тогда никаких предпосылок для ажиотажа и повышения стоимости яиц не было, поскольку объемы производства не падали. Тем не менее в этом году фабрики нарастили объемы на 5%.
«Но торговля оказалась не готова обеспечить рынок сбыта и использует ситуацию в своих интересах. Для производителей создаются не очень удобные условия, так как у них приобретают яйцо ниже себестоимости», — рассказала Бобылева.Эксперт отметила, что яйца являются ценным продуктом, а в России они считаются одними из самых дешевых в мире.