В России подешевеют некоторые продукты

19 июня 2025, 17:31

В России подешевеют овощи

Фото: iStock/AlexRaths

В ближайшее время в России ожидается падение цен на овощи. Об этом рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





По его словам, подешевеют картошка, лук, помидоры, огурцы, свекла, капуста и зелень.





«Все они серьезно упадут в цене, и она будет ниже до сентября–октября, потому что на рынок выйдут отечественные производители. Затем, с середины осени, российский рынок будет вынужден закупать овощи в Узбекистане, Турции и других странах, потому цены на эту категорию товаров снова начнут расти», — пояснил Остапкович в беседе с «Вечерней Москвой».

«Но торговля оказалась не готова обеспечить рынок сбыта и использует ситуацию в своих интересах. Для производителей создаются не очень удобные условия, так как у них приобретают яйцо ниже себестоимости», — рассказала Бобылева.

