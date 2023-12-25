Помилованный за участие СВО убийца обучает детей патриотизму

В преддверии праздника всё больше размышлений о том, что надеть в новогоднюю ночь, какие блюда должны быть на столе и как задобрить символ года на будущие 12 месяцев. Редакция «Радио 1» расскажет, под чьим покровительством пройдет 2024 год, как правильно встретить торжество и что обязательно должно быть на праздничном столе.