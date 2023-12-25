Помилованный за участие СВО убийца обучает детей патриотизму

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Осужденный за зверское убийство, но помилованный за участие в спецоперации мужчина, занимается обучением детей патриотизму в интернате Ульяновска. Об этом сообщает «Ura.ru».
Согласно сообщению, в 2016 году мужчину осудили на девять лет за зверское убийство. Он нанес человеку несколько десятков ударов кочергой и сковородкой. Однако в 2022 году был освобожден для участия с СВО.
Вернувшись, он провел уроки патриотизма в школе для детей с особенностями здоровья. Он рассказал ученикам о героях, об их главных качествах. Также показал детям свои награды.
В группе интерната в соцсети появилась публикация об этом. Согласно записи, ребята очень заинтересовались уроком и испытали гордость за российских героев. Однако позже пост был удален.
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Вернувшись, он провел уроки патриотизма в школе для детей с особенностями здоровья. Он рассказал ученикам о героях, об их главных качествах. Также показал детям свои награды.
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Элина Позднякова