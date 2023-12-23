Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены

Фото: iStock/Zolnierek
Суд Санкт-Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, пытавшегося организовать расправу над человеком по найму.
Об этом сообщает »Лента.ру». Мужчина до поступления в ЧВК был приговорен к 23 годам заключения.
Мужчину задержали 22 декабря после того, как он попытался нанять человека, чтобы «устранить» предполагаемого любовника своей супруги. Встречу с ним он проводил в городской больнице. Мужчина не захотел убивать человека и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК до 24 февраля следующего года.
ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина убил мать и сразу же сознался в содеянном
На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»
В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ
Мужчину задержали 22 декабря после того, как он попытался нанять человека, чтобы «устранить» предполагаемого любовника своей супруги. Встречу с ним он проводил в городской больнице. Мужчина не захотел убивать человека и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК до 24 февраля следующего года.
В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина убил мать и сразу же сознался в содеянном
На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»
В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ
Мария Фирсова