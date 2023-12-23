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Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены

23 декабря 2023, 18:09
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд Санкт-Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, пытавшегося организовать расправу над человеком по найму.
Об этом сообщает »Лента.ру». Мужчина до поступления в ЧВК был приговорен к 23 годам заключения.

Мужчину задержали 22 декабря после того, как он попытался нанять человека, чтобы «устранить» предполагаемого любовника своей супруги. Встречу с ним он проводил в городской больнице. Мужчина не захотел убивать человека и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК до 24 февраля следующего года.


ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей.

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#сво
#суд
#приговор
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В Таиланде экс-член сборной РФ по борьбе Нуров избил девушку из Казахстана
23 декабря 2023, 18:34

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Магомед Нуров был знаменосцем Олимпийских игр в Токио в составе сборной Македонии.
Baza пишет, что экс-член сборной РФ по борьбе избил девушку из Казахстана в Таиланде. По словам пострадавшей, спортсмен домогался её и угрожал «оторвать руки с ногами».

Вечером 15 декабря Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером. В этот момент к ней подошёл Магомед Нуров. Со слов девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься», а потом начал поднимать её футболку.

Между ними начался словесный конфликт, переросший в драку. Нуров нанёс несколько ударов по лицу.

Девушка рассказала в сети об инциденте. По её словам, мужчина продолжил угрожать ей. В одном из телефонных разговоров Нуров якобы сказал Крюковой, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».

Девушка обратилась в полицию и посольство. Мужчине выписали штраф в размере 1000 бат (2700 рублей) и запретили связываться с Крюковой. При этом Нуров пытается снова поговорить с женщиной. Крюкова отказывается от встреч с ним, опасаясь за свою безопасность.

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В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки

Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
#таиланд
#происшествие
#драка
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В Ярославской области автобус с детьми съехал с трассы и перевернулся
23 декабря 2023, 17:48

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ростовском муниципальном районе Ярославской области утром 23 декабря в аварию попал автобусом, в котором ехали дети.
«МК» пишет, что водитель автобуса не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

В момент аварии в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Они являются жителями Владимирской области и ехали на экскурсию в местную сыроварню.

На место ДТП оперативно прибыли медики и полицейские. Всех пассажиров и водителя доставили в Ростовскую ЦРБ. Пострадали две женщины, 64 и 62-х лет. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Прокуратура организовала проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#дети
#автобус
#происшествие
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В ДТП погиб победитель первенств РФ и Европы по боксу Родионов
23 декабря 2023, 17:04

Фото: iStock/gorodenkoff

У спортсмена Альберта Родионова остались жена и 7-летняя дочь.
ТАСС сообщает, что победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом рассказали в Федерации бокса России.

«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае», - сообщил собеседник агентства.
Федерация бокса России соболезнует семье боксера и оплатит все необходимые расходы

Ранее сообщалось, что четыре человека скончались, ещё 15 пострадали во время столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. РЕН ТВ сообщает, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 23 декабря.

На 310-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек, сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. Уточняется, что на трассе съехал в кювет электромобиль.

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#дтп
#авария
#происшествие
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В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки
23 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto/Sasiistock

Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.
Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.

У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

Травмы получил и один взрослый. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику. Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.

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#дети
#происшествие
#зима
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В Подмосковье драка со стрельбой рядом с кафе закончилась убийством
23 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto/ceazars

Правоохранители выясняют обстоятельства драки со стрельбой рядом с кафе в подмосковном Видном.
РЕН ТВ сообщает, что один из участников потасовки получил огнестрельное ранение и умер в больнице.

ЧП случилось в ночь на 23 декабря у кафе «Видная застава». В результате конфликта госпитализировали двоих мужчин.

39-летний пострадавший получил ранения в голову и живот. Он умер на операционном столе.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.

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#подмосковье
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В Подмосковье мужчина убил мать и сразу же сознался в содеянном
Житель Балашихи убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире
23 декабря 2023, 13:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.

Женщина сообщила сыну о намерении продать свою долю, однако мужчина был категорически против такого решения. Он устроил скандал, в ходе которого схватил охотничий нож и нанёс несколько ударов в живот и шею матери. Женщина скончалась на месте, а мужчина сам вызвал полицию и сознался в содеянном.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Станислава. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#убийство
#балашиха
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#скандал
#полиция
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Неизвестный беспилотник совершил атаку на судно у берегов Индии
23 декабря 2023, 13:36

Фото: iStock/R_Type

Неизвестный беспилотный летательный аппарат совершил атаку на судно у берегов Индии.
Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), пишет ТАСС.

ЧП случилось примерно в 370 км к юго-западу от индийского города Веравал. Атака беспилотника привела к взрыву и возгоранию. Пожар потушили. Никто не пострадал.

Власти начали расследование.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота провели отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь. Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

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#беспилотник
#новости
#индия
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В Сочи не смогли приземлиться 18 самолетов из-за непогоды
Росавиация: 18 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за погодных условий
23 декабря 2023, 13:29

Фото: iStock/Sitikka

18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте.
Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.

«Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации», —сказано в сообщении.
В данный момент в сочинском аэропорту работает оперативный штаб.

«Усилена смена аэродромной службы и контактного центра, подготовлена к работе вся необходимая техника», —сообщили в Росавиации.
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#сочи
#самолет
#непогода
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В Сочи зимние пляжи приостановили работу из-за шторма
23 декабря 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Sergei-Q

Зимние пляжи Сочи закрыли из-за шторма.
В санаториях, гостиницах, на соцобъектах организовали дежурство для предотвращения подтоплений. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани, пишет Telegram-канал SHOT.

В морском агентстве уточнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».

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