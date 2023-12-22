Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции

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В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Александр Тютин, подозреваемый в организации убийства женщины, которая находилась в Турции. Об этом информирует издание «Фонтанка».
Известно, что в 2021 году Александра приговорили к 23 годам тюрьмы. Но он принял решения отправиться на спецоперацию, чтобы освободился от заключения. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина и называл его «красавчиком».
По данным Следственного комитета, к ним обратился знакомый бизнесмена. Он предложил Тютину деньги за убийство своей жены.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.
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«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — сообщает издание.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.
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Алина Юрчак