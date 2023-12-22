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Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции

В Петербурге арестовали бизнесмена Тютина за заказное убийство в Турции
22 декабря 2023, 10:11
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Александр Тютин, подозреваемый в организации убийства женщины, которая находилась в Турции. Об этом информирует издание «Фонтанка».
Известно, что в 2021 году Александра приговорили к 23 годам тюрьмы. Но он принял решения отправиться на спецоперацию, чтобы освободился от заключения. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина и называл его «красавчиком».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — сообщает издание.

По данным Следственного комитета, к ним обратился знакомый бизнесмена. Он предложил Тютину деньги за убийство своей жены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.

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#покушение
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В Минздраве рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Минздрав: у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер обнаружен грипп А, у 70 нашли ОРВИ
22 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / gorodenkoff

У 16 детей, которые следовали на поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. Еще у 70 ребят обнаружили ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. », — заявили в Минздраве.
Состояние семерых несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

Помимо этого, у 38 детей и 11 взрослых, которые сопровождали детей,не обнаружили никаких заболеваний. Сейчас они размещены в провизорном отделении.

Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Ранее в Совете Федерации отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфекция
#грипп
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#орви
#рф
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Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой
22 декабря 2023, 09:01

Dzurag

21 декабря сотрудники правоохранительных органов посетили московский клуб «Мутабор», где прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских знаменитостей, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, в клубе планировалось проведение второй части мероприятия, которую могли посетить все желающие. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, заведение проверяли на предмет пропаганды ЛГБТ*. Спустя час силовики собрали необходимые материалы.

​После проверки было разрешено ​пускать гостей. Некоторые посетители ​поделились, что после недавнего скандала им стало «страшновато» приходить в клуб. При входе в зведение сотрдуники охраны просили посетителей прикрыть оголенные ​части тела, если такие есть.

Ранее сообщалось, что Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

#полиция
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#клуб
#мероприятия
#сотрудники
#лгбт
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В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля — внутри находилась девушка
22 декабря 2023, 08:44

Фото: istock / Akintevs

В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля. Внутри машины находилась девушка.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 24-летняя Софья припарковала автомобиль марки «Королла» у дома на улице Ленина. Момент удара она не помнит, так как потеряла сознание. Софью госпитализировали в 22-ю больницу. Там, в отделении нейрохирургии выявили черепно-мозговую травму. Девушка собирается писать заявление в правоохранительные органы.

До этого стало известно, что при падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб заместитель генерального директора подмосковной производственной компании. 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника без кистей, 25 лет жившего в землянке
В Бурятии волонтеры доставили медикам инвалида, который 25 лет жил в землянке
22 декабря 2023, 08:24

Фото: istock / Aleksandr Bushkov

Члены волонтерского движения «Рожденные помогать» Тарбагатайского района Бурятии сообщили, что привезли к медикам с целью оформления нивалидности отшельника без кистей, который 25 лет прожил в землянке в лесу. Об этом пишут РИА Новости.

«Совместно с главой муниципального образования «Сельское поселение Десятниковское» привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам», — рассказали волонтеры на своей странице во «ВКонтакте».

Как они утруждают, про мужчину без кистей членам организации стало известно в начале лета. Отшельнику положена группа инвалидности, сейчас волонтеры занимаются ее оформлением. Они отметили, что доставить Леонида в Центральную районную больницу удалось благодаря уговорам и индивидуальному подходу.

В «Рожденные помогать» также сообщили, что мужчине купили продукты, валенки и оформили полис ОМС.

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#продукты
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#вконтакте
#человек
#полис
#волонтеры
#новости
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В Чехии не увидели связи в стрельбе в Праге с терроризмом
Глава МВД Чехии Ракушан: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом
22 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Albertem

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не имеет отношения к международному терроризму. Эту информацию сообщает чешский телеканал СТ24.
Он также отметил, что полиция будет проводить расследование на месте преступления еще продолжительное время.

В результате массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, еще 25 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Стрелком оказался 24-летний Давид Козак, который покончил с собой после инцидента.

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#полиция
#человек
#расследование
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В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека
При пожаре в квартире жилого дома в Смоленской области погибли два человека
22 декабря 2023, 02:54

Фото: iStock/DarthArt

В квартире многоэтажного дома в Сафоново, Смоленской области, произошел пожар, в результате которого два человека погибли, информирует МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Сафоново. В момент возгорания жильцы спали, никто не смог предупредить о происходящем. На месте пожара были обнаружены три человека; один из них был передан медицинским специалистам, в то время как двое, к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пожар на площади 20 квадратных метров был потушен 10 специалистами и тремя единицами техники.

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В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
Премьер Чехии Фиала объявил пятницу днем траура из-за гибели 14 человек в Праге
22 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/Jack Holliday

Пятница, 22 декабря, была провозглашена в Чехии днем траура в свете трагедии, произошедшей в Карловом университете в Праге, где погибли 14 человек, заявил премьер-министр Петр Фиала.
Решение о трауре было принято на специальном заседании правительства после инцидента, когда 24-летний студент открыл стрельбу по студентам и прохожим, находившимся возле университета. Согласно последним данным, 25 человек получили ранения, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

«Это страшная трагедия, которая шокировала всех граждан Чехии. Мы все испытываем боль и сопереживание к пострадавшим и их семьям. Правительство провело экстренное заседание, где приняли участие президент и спикер парламента. Мы решили объявить 23 декабря днем государственного траура. В это время в 12:00 по местному времени будет минута молчания в память о жертвах этой ужасной трагедии», — подчеркнул Фиала.
Президент Петр Павел, вернувшийся в Прагу из-за инцидента, выразил соболезнования семьям погибших и призвал к улучшению системы общественной безопасности, а также обратился к гражданам, призывая не злоупотреблять данной ситуацией и информацией о ней.

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Бельгийка погибла от падения новогодней елки
Бельгийка погибла от падения 20-метровой новогодней елки на площади Ауденарде
22 декабря 2023, 02:20

Фото6 istockphoto/Tat'yana Andreyeva

Вечером в четверг в центре бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия три человека пострадали в результате падения 20-метровой новогодней елки.
Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, сообщило бельгийское телевидение RTL.

Мэр города Марник де Мелеместер пояснил, что елка упала из-за сильного порыва ветра.

«Три человека, оказавшиеся под падающей елкой, были доставлены в больницу. К сожалению, один из пострадавших скончался», — отметил мэр.
После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, ведется расследование.

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В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек
Под Ростовом двое взрослых и трое детей погибли при столкновении с грузовиком
22 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Ростовской области пятеро людей, включая троих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, водитель Volkswagen Polo около 18:20 нарушил полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся по встречной полосе.

В результате аварии погибли два взрослых и двое детей, родившихся в 2013 и 2015 годах. Один из пассажиров был доставлен в больницу, где умер.

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей, среди которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.

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