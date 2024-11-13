«Помочиться в тазик»: на что треш-стримерша Голубка готова ради подписчиков из ВСУ и как шокирует зрителей за копейки

Фото: istockphoto/AndreyPopov
Орловский отдел полиции начал расследование в отношении популярной треш-стримерши по прозвищу Голубка. Она выполняет самые безумные желания подписчиков за вознаграждение. Что именно делает блогерша расскажет «Радио 1».
Ради денег готова на всё
По сообщению РЕН ТВ, соседи даже понятия не имеют, чем занимается эта женщина, и не могут сказать о ней ничего плохого. В обычной жизни она добропорядочная женщина, и никто вокруг неё даже не подозревает каким образом она зарабатывает.
«Деньги не пахнут! Земля, Земля! Я пойду завтра и на эти деньги еще что-нибудь куплю», — сказала женщина в своем видео.Для того чтобы подписчикам было удобнее делать заказ, под каждым видеороликом Голубки размещен прайс-лист на услуги. Стоимость за дикие поступки варьируется от одной до пяти тысяч рублей.
Ради денег женщина готова осквернить памятник, символизирующий Победу в Великой Отечественной войне. Но её действия не ограничилось только унижением изображения Родины-матери. За небольшое вознаграждение Вера может оскорбить на почве национальной принадлежности.
«Я дома! Что хочу, то и творю!» — считает женщина.Например, за 3 тысячи рублей блогерша может помочиться в тазик на шарж носатого еврея.
Попытки журналистов пообщаться со стримершей не увенчались успехом. Вместо приветствия она матом послала их.
Треш-стримерша Голубка (Фото: кадр из эфира программы «112. Эксренный вызов»)
Контент Голубки на платном канале
Помимо трансляций, Голубка ведет закрытые аккаунты в социальных сетях. В них она принимает только тех, кто оплачивает подписку. Желающих увидеть треш-контент не мало. Известно, что среди преданных фанатов не только соотечественники. Модератор чата, как рассказала сама Вера, житель Киева, а среди подписчиков можно встретить и действующих бойцов ВСУ.
Материалы, которые она там публикует, практически не отличается от того, что она демонстрирует в прямых эфирах. Среди наиболее шокирующих материалов – снимки с нацистской символикой.
Голубку не остановил даже закон о запрете трэш-стримов. Блогер уверена в своей безнаказанности.
На данный момент на Веру заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.
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