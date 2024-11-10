Две молодые блогерши поглумились над жертвами теракта в «Крокусе»

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков
Две молодые девушки записали ироничный видеоролик около здания «Крокус Сити Холла, поглумившись таким образом над жертвами трагедии 22 марта. Они с улыбками и гримасами пообещали устроить новый теракт.
Циничное видео быстро распространилось в сети, его также опубликовал телеграм-канал НТВ. Подруги снимали его на фоне здания, где 22 марта этого года произошёл страшный теракт, унёсший жизни 145 человек.
Известно, что недалёкие и, видимо, слегка отмороженные блогерши приехали из Владимира. Пользователи осудили поведение девушек, назвав его ужасным. Роликом уже заинтересовалась полиция. Следователи организовали проверку. Сейчас они устанавливают личности авторов абсурдного видео.
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«Всем привет, наши любимые фолловеры, сегодня у нас сходка. Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», – произнесла одна из девушек на камеру, широко и радостно улыбаясь.
Известно, что недалёкие и, видимо, слегка отмороженные блогерши приехали из Владимира. Пользователи осудили поведение девушек, назвав его ужасным. Роликом уже заинтересовалась полиция. Следователи организовали проверку. Сейчас они устанавливают личности авторов абсурдного видео.
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Александр Бойцов