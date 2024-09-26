Работники социальных центров Подмосковья оценили новые меры поддержки

Фото: Министерство социального развития Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении новых мер поддержки для работников социальных учреждений региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы ввели поддержку для сотрудников, работающих с инвалидами, аналогичную тем, которая действует сейчас для врачей. Одна из них позволяет специалистам, у которых нет жилья в регионе, получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры. Многие уже подали заявку и оформили такие выплаты, тем более процесс получения такой поддержки мы сделали электронным», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
«Как удобно, что у нас теперь появилась такая поддержка. К сожалению, на собственное жилье я пока не накопил. А теперь, с компенсацией за съемную квартиру смогу откладывать деньги на покупку своей», — рассказал помощник по уходу Доброго дома «Егорьевский» Олег Ломакин.
Дайана Хусинова