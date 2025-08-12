В Дзержинском открылась капитально отремонтированная взрослая поликлиника

12 августа 2025, 13:26

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Взрослая поликлиника. Расположенная на улице Ленина в Дзержинском, открылась после капитального ремонта. Обновлённое здание осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Здание было построено 50 лет назад, ремонт там провели впервые. Приём пациентов в отремонтированном медучреждении открылся в июле.





«Мы в Дзержинском в том числе для того, чтобы убедиться, что в долгожданной поликлинике, которую мы ремонтировали, есть все необходимое оборудование, врачи на местах. Ремонт шёл с проблемами, пришлось сменить подрядчика. Но сегодня поликлиника уже работает», — отметил Андрей Воробьёв.

«У нас в обновлённой поликлинике светлые холлы, три зоны ожидания на каждом из этажей, открытая зона регистратуры. Появилось также отделение неотложной помощи с отдельным входом. Начал также работать отделение профилактики, где люди проходят диспансеризацию», — сообщила заведующая Дзержинской городской поликлиникой Антонина Александрова.