«Понижение температуры и снег»: Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Москве и Подмосковье после 5 апреля ожидается понижение температуры. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» синоптик отметил, что похолодание придет в регион после Вербного воскресенья.
«По крайней мере, некоторые модели показывают, что в воскресенье и понедельник температура будет уже только 5–7 °С тепла», — уточнил Шувалов.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что погода в Москве в ближайшие дни будет сопровождаться осадками.
По его прогнозу, дожди будут идти 2 апреля, уже в пятницу они ослабятся, а в некоторых районах выглянет солнце. В субботу погода наладится. В дневные часы ожидается порядка +14...+18 °С, а ночью — около +2...+7 °С.
«В ночь на воскресенье похолодает до 0...+5 °С. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Но при нулевой температуре не исключено, что где-то может быть и мокрый снег», — сказал Ильин RT.
Днем в воскресенье будет облачно, а температура воздуха прогреется до +9...+14 °С, заключил синоптик.