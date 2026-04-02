«Понижение температуры и снег»: Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

02 апреля 2026, 10:44

Синоптик Шувалов: После Вербного воскресенья в Москве похолодает

В Москве и Подмосковье после 5 апреля ожидается понижение температуры. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» синоптик отметил, что похолодание придет в регион после Вербного воскресенья.





«По крайней мере, некоторые модели показывают, что в воскресенье и понедельник температура будет уже только 5–7 °С тепла», — уточнил Шувалов.

«В ночь на воскресенье похолодает до 0...+5 °С. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Но при нулевой температуре не исключено, что где-то может быть и мокрый снег», — сказал Ильин RT.