SHOT: Диана Шурыгина пыталась сбежать на Бали перед задержанием
Блогер Диана Шурыгина, которой грозит до шести лет колонии за распространение порнографических материалов, планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, ее задержали за несколько дней до вылета. Последний раз из-за границы Девушка вернулась в начале этого года и поселилась в столичном ЖК «Пресня Сити». Сейчас она находится под домашним арестом минимум до 19 июля. Отец Шурыгиной, который находится на фронте, до сих пор не знает, что дочь под следствием, так как та редко выходит с ним на связь.
Сергей Семенов, которого в 2017 году девушка обвинила в изнасиловании, в беседе с источником заявил, что помогать он ей не намерен. В следующем году мужчина получит диплом юриста, в дальнейшем он планирует строить карьеру адвоката по уголовным делам.
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