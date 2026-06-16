SHOT: Диана Шурыгина пыталась сбежать на Бали перед задержанием

16 июня 2026, 18:00

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Блогер Диана Шурыгина, которой грозит до шести лет колонии за распространение порнографических материалов, планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.