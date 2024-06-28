У Отара Кушанашвили обнаружили смертельное заболевание

Фото: РИА Новости/Владимир Остапкович
У журналиста и шоумена Отара Кушанашвили развился перитонит — смертельно опасное заболевание, которое может привести к нарушению функций органов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации источника, Кушанашвили оперировали дважды: сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника.
Сейчас Отар приходит в себя в реанимации на ИВЛ. Близкие сообщили источнику, что журналист не в силах говорить, но глазами и движениями успокаивает их, постоянно иронизирует над состоянием.
В будущем Кушанашвили ожидает третья операция по удалению злокачественной опухоли из кишечника. Врачи сообщают, что артист не следил за своим здоровьем и сам довел болезнь до такой стадии.
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Сейчас Отар приходит в себя в реанимации на ИВЛ. Близкие сообщили источнику, что журналист не в силах говорить, но глазами и движениями успокаивает их, постоянно иронизирует над состоянием.
В будущем Кушанашвили ожидает третья операция по удалению злокачественной опухоли из кишечника. Врачи сообщают, что артист не следил за своим здоровьем и сам довел болезнь до такой стадии.
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