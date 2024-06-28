Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Музыкальному критику Отару Кушанашвили стало лучше.
Об этом рассказала RT его племянница.
Ранее сообщалось, что Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда племянница заявила изданию, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.
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Лора Луганская