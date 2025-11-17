Попавшийся на взятках экс-замгубернатора Ростовской области получил срок

17 ноября 2025, 14:31

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарев получил 13 лет по делу о взятках

Фото: iStock/AMilkin

Экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева приговорили к 13 годам колонии со штрафом 475 миллионов рублей по делу о взятках и хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.