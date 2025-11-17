Попавшийся на взятках экс-замгубернатора Ростовской области получил срок
Экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева приговорили к 13 годам колонии со штрафом 475 миллионов рублей по делу о взятках и хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, фигурант не сможет занимать руководящие должности в течение 15 лет. Его привлекли к ответственности по части 6 статьи 290 УК и части 1 статьи 222 УК. Свою вину он признал лишь частично. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ. Речь шла о строительстве, реконструкции и содержании дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтракта. Спустя месяц он также незаконно приобрел пистолет «Кольт» с патронами и хранил их в своем доме.
Читайте также: