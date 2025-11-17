В Уфе перед судом предстанет мужчина, выстреливший подростку в голову
В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве после стрельбы у ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Башкирии.
По версии следствия, инцидент произошёл в июне этого года возле ночного клуба в торговом комплексе «Гостиный двор». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, направил имеющийся при нём травматический пистолет на вход в клуб и произвёл выстрел. Пуля пробила стекло и попала в голову 17-летнему подростку, который находился внутри.
Обвиняемого заключили под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
