В Уфе перед судом предстанет мужчина, выстреливший подростку в голову

17 ноября 2025, 14:21

Фото: iStock/Elena Esich

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве после стрельбы у ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Башкирии.