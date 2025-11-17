Жительница Краснодарского края обвинила врачей в смерти сына-младенца
Жительница Краснодарского края рассказала о трагедии, которая произошла с её трехнедельным сыном. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».
Ребёнок начал плохо себя чувствовать, сильно плакал, его рвало, а цвет кожи изменился. Женщина срочно отвезла малыша в Каневскую районную больницу, однако врачи не отреагировали на ухудшение состояния.
По словам матери, медики неправильно установили дыхательные трубки и не вызвали санавиацию. Дежурный реаниматолог заявил, что малыш дышит самостоятельно и не требует помощи. Из-за выходного дня профильных специалистов не оказалось на месте. Вечером приехала бригада из Краснодара, но состояние ребёнка уже ухудшилось. Ночью он скончался.
После похорон мать написала заявления в прокуратуру и Следственный комитет. Она требует наказать врачей за их бездействие и халатность.
