Мать, обезглавившую сына в Петербурге, готовят к принудительному лечению
Елену Цуцкову, жестоко расправившуюся со своим сыном, могут отправить на принудительное лечение вместо реального срока. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у женщины диагностировали параноидальную шизофрению, и предстоящая психиатрическая экспертиза должна подтвердить её невменяемость.
По информации издания, Цуцкова долгое время состояла на учёте у психиатра и регулярно нуждалась в помощи специалистов — родственники и соседи неоднократно вызывали скорую из-за её неадекватного поведения. Это обстоятельство, предполагают источники, может позволить ей избежать до 25 лет колонии.
У женщины также есть старшая дочь, которая после развода живёт с отцом. Как оказалось у Цуцковой не было нового партнёра — она выдумала его, пытаясь увести от себя подозрения после преступления.
