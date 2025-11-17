Мать, обезглавившую сына в Петербурге, готовят к принудительному лечению

17 ноября 2025, 13:45

Фото: iStock/Pressmaster

Елену Цуцкову, жестоко расправившуюся со своим сыном, могут отправить на принудительное лечение вместо реального срока. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у женщины диагностировали параноидальную шизофрению, и предстоящая психиатрическая экспертиза должна подтвердить её невменяемость.