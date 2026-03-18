Попытка вынести аккумулятор обернулась задержанием: в Подмосковье поймали серийного вора
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже электроинструмента из строительного гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сигнал тревоги поступил из торговой точки, расположенной в Совхозе имени Ленина, после чего на место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Выяснилось, что посетитель взял со стеллажа аккумуляторную батарею, спрятал её в сумку и прошёл мимо кассы, не оплатив товар. Предполагаемый ущерб магазину составил более 12 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали на месте и передали полиции. Им оказался 49-летний житель Москвы, который, по предварительным данным, уже не впервые совершал кражи в этом гипермаркете, вынося строительные материалы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
