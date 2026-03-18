Москвичам спрогнозировали сезон дождей в апреле

18 марта 2026, 12:47

Синоптик Позднякова: сезон дождей в Москве начнётся в начале апреля

Фото: Istock/Mny-Jhee

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в начале апреля в Москве начнётся сезон дождей. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По словам специалиста, похолодания и снегопадов в апреле, скорее всего, не случится. Позднякова рассказала, что дневная температура воздуха в столице поднимется до устойчивых +15 градусов.



Отсутствие снега в середине весны Татьяна назвала обычной ситуацией, однако текущие прогностические модели демонстрируют «очень оптимистичный вариант».

«До конца этого месяца осадков не будет, идёт процесс снеготаяния. Так что к началу — середине апреля снега уже не будет совсем. Всё очень хорошо сейчас, ожидаем приятную и тёплую погоду в апреле», — добавила она.