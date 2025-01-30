Попытка запутать дело провалилась: суд Лондона поставил точку в тяжбе владельцев московских рынков Горяинова и Рогачева

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)
Завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Высокий суд Англии принял сторону Горяинова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
Суд Горяинова и Рогачева: суть претензий
Долгий конфликт между бизнесменами Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым по поводу раздела московских рынков завершился победой Горяинова в Высоком суде Англии. Суд первой инстанции установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, превышающую $12,7 млн, в результате чего Рогачев обязан вернуть эти средства своему бывшему партнеру.
При этом инициатором судебного разбирательства в Лондоне в 2018 году стал Рогачев. Он утверждал, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и требовал от него $28 млн. В ответ Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. В центре спора находились Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также торговый центр «Волгоградский».
Чем занимаются Горяинов и Рогачев
Рогачев является владельцем розничной сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group. Горяинов же является основателем и владельцем Gremm Group, занимающейся торговой недвижимостью.
Активы, апелляция и попытка запутать суд
Ранее суд снял ограничения на распоряжение активами Горяинова, которые были наложены по запросу Рогачева. Кроме того, суд отказал Рогачеву в праве подать апелляцию. Ограничения на активы Горяинова были введены в конце декабря прошлого года, когда он не имел права допускать снижение стоимости своих активов ниже девяти миллионов фунтов. Эти меры были связаны с иском Рогачева, который возник в результате спора о совместном проекте по созданию сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал Рогачева выплатить своему бывшему партнеру компенсацию.
«Истец должен выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, и сделать это до 16:00 23 июля», — говорилось в решении суда.
Эта сумма представляла собой депозит, который суд обязал Рогачева внести для покрытия издержек. Однако 221 тысяча фунтов — это лишь часть общей суммы расходов, которые Рогачев, вероятно, должен был компенсировать Горяинову. Это промежуточное решение суда о расходах связано с нарушениями, допущенными стороной Рогачева. Они не предоставили важную информацию при подаче заявления о заморозке активов, что судья расценил как попытку ввести суд в заблуждение.
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