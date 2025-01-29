«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье

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Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения в Долгопрудном Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Предотвращен теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над столичным регионом. Суд санкционировал арест солдата-контрактника, планировавшего устроить поджог на военном объекте в подмосковном Долгопрудном», — сообщают в издании.
Как оказалось, задержанный 20-летний рядовой Владислав Бадареев следовал националистической диалоги. Его попытка поджога была переквалифицирована в подготовление теракта. К тому же его подозревают в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. На данный момент проводится проверка о связи Бадареева с украинскими спецслужбами.
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