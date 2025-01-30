Загруженность дорог Подмосковья утром 30 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на десяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.В областном Минтрансе призвали водителей быть максимально внимательными за рулём. Соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и не совершать резкие манёвры.
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