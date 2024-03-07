Попытки провокаций фиксировали на Всемирном фестивале молодёжи, сообщил Кириенко

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На Всемирном фестивале молодёжи были зафиксированы попытки провокаций, которые удалось пресечь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно пресечь эти попытки. Кириенко выразил им благодарность за профессиональную работу.
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