Радио1
Главная / Новости / Общество/ Украинская делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, сообщил Кириенко

Украинская делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, сообщил Кириенко

07 марта 2024, 11:47
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация из Украины. Об этом сообщил председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко, чьи слова приводит ТАСС.

Также он сообщил, что участники фестиваля получали звонки с угрозами, поступавшие с территории Украины.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи проходил в Сочи в течение недели, с 1 по 7 марта. Мероприятие проводилось по указу президента России Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых специалистов в различных областях, начиная от бизнеса и заканчивая спортом и волонтёрской деятельностью. Также на мероприятии были подростки, которые представляют различные детские организации и объединения.

Читайте также:

«Прорвали блокаду и санкции США»: Американец посетил ВФМ в Сочи

Подмосковная делегация примет участие в Всемирном фестивале молодежи

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
#вфм
#сергей кириенко
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии вынесли приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС против РФ
07 марта 2024, 12:01

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Финляндии вынесли приговор бизнесмену, нарушившему санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что гражданина Франции Габриэля Темина приговорили к девяти месяцам условно. Он является исполнительным директором компаний Luminor и Siberica, которые базируются в Финляндии.

Уточняется, что компании занимаются логистикой и содержанием складских помещений.

Согласно постановлению суда, у Темина конфискуют все доходы, полученные от деятельности этих компаний, в пользу государства.

Ранее таможня Финляндии утверждала, что компании поставляли в Россию беспилотники и товары двойного назначения.

Читайте также:

США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова

Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
#финляндия
#франция
#приговор
#суд
#санкции
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье установят адаптивные светофоры на 25 перекрёстках
07 марта 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры, автоматически подстраивающиеся под дорожную ситуацию для оптимизации трафика, установят в этом году на 25 перекрёстках региональных дорог в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Для борьбы с пробками установим адаптивные светофоры на 25 перекрёстках. После установки потребуется индивидуальная настройка, исходя из интенсивности трафика и направления потоков. При необходимости на перекрёстке изменят схему движения», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
Адаптивный светофор получает информацию о загруженности перекрёстка через датчики, вмонтированные в дорожное полотно. Данные автоматически анализируются и, в зависимости от них, светофор функционирует в том или ином режиме. Таким образом трафик регулируется без участия человека.

В настоящее время адаптивные светофоры работают на 15 подмосковных перекрёстках. Узнать, где такие светофоры установят в этом году, можно через интерактивную карту.

Читайте также:

Новый автомобильно-пешеходный мост построят в Балашихе

Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос

Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
#светофор
#дорогимо
#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос показал, сколько денег в месяц нужно россиянам для счастья
Россиянам для счастья нужно 215 тысяч рублей в месяц
07 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/tiero

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц. Такие данные выявил опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.
Оказалось, что российским мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.

«Самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тыс. рублей в месяц», — приводит результаты опроса RT.

При этом больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы — 267 тысяч рублей в месяц. Жителям Владивостока нужно ненамного меньше - 250 тыс. рублей. А петербуржцам — 237 тыс. рублей ежемесячно.

Кроме того, в топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей). Меньше всего требуется жителям Кирова – 178 тыс. рублей в месяц — и все будут счастливы.

Читайте также:

Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО

Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян
#опрос
#вциом
#данные
#счастье
#челябинск
#красноярск
#уфа
#ростов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье 8 марта в парках будут бесплатно угощать горячим чаем
07 марта 2024, 11:45

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Вкусная еда и горячий чай ждут жителей Подмосковья 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В парках будут проводить праздничные мероприятия, в рамках которых женщины получат теплые поздравления и угощение горячим чаем из самовара с ароматными баранками.

«В Сергиевом Посаде на территории парка «Скитские пруды» работают фудтраки с вкусными хот-догами, выпечкой и горячей кукурузой. Посетители также смогут перекусить в семейном кафе «Панорама». Детский городок «Сказочный» и парк «Ивановские пруды» в Красногорске приглашают всех желающих на ярмарку мастеров «Для любимой». Для всех желающих работают мини кафе с большим выбором горячих напитков, сладостей и сытных блюд», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что также в парках будет концертная и развлекательные программы.

Читайте также:

В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам

«Ужин с Путиным и деньги»: россиянки назвали идеальный подарок на 8 марта

«Тюльпаны, нарциссы и гиацинты»: Флористы назвали самые популярные цветы на 8 марта
#парк
#цветы
#женщины
#мероприятия
#подмосковье
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт по фэншуй Мельникова рассказала, как с помощью зеркал привлечь в дом удачу
07 марта 2024, 11:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы улучшить жизнь всей семьи и энергию в доне, необходимо правильно располагать зеркала. Советы дала эксперт по фэншуй и учению васту (индуистское знание об организации жилища) Евгения Мельникова.
«Зеркала в доме должны располагаться таким образом, чтобы смотреться в них можно было в направлении севера, северо-востока, востока или северо-запада. Это позволит привлечь в жилище поток позитивной энергии, которая будет благоприятно влиять на все сферы жизни домочадцев», - рассказала Мельникова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зеркала способны улучшить энергию в «проблемных» секторах дома. Она пояснила, что, если на севере жилища нет окна, у жильцов могут появиться проблемы с деньгами. Однако исправить подобную ситуацию можно, повесив большое зеркало на северную стену.

Мельникова также подчеркнула, что зеркала должны быть цельными и не разбивать отображающиеся в них предметы и людей на несколько частей. В этой связи специалист не рекомендует оформлять дом модной сейчас зеркальной плиткой.

Также, по ее словам, не нужно делать зеркальные потолки, особенно в спальне. Специалист объяснила, что таким образом мы переворачиваем свою жизнь с ног на голову и нарушаем баланс энергий.

Не стоит располагать зеркало напротив входной двери, так как это может препятствовать поступлению в дом потока активной энергии, резюмировала Мельникова.

Читайте также:

Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти

Как освежить интерьер в квартире весной — советы эксперта

Опрос: Россияне считают животных более важными, чем интерьер
#дом
#жилище
#жизнь
#советы
#россияне
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый автомобильно-пешеходный мост построят в Балашихе
07 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Мост начали возводить в В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха.

«На объекте выполнены свайные работы, продолжается строительство опор моста и монтаж мостовых балок. Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что мост находится между улицами Трубецкая и Звездная. Благодаря чему жители округа смогут намного быстрее добираться до разных концов города.

Движение по мосту планируют открыть уже ​3 квартале этого года.

Читайте также:

В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»

Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос

Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
#строительство
#мост
#балашиха
#жители
#тротуары
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россельхознадзор обнаружил фантомное молоко в школах и детсадах
Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге 33 тонные фантомных молочных продуктов
07 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/Wirestock

В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомных молочных продуктов, которые поставлялись в детские сады и школы. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.
Отмечается, что продукцию поставляла компания из Санкт-Петербурга. Однако при проведении проверки выяснилось, что по указанному адресу располагается жилой дом, а само производство отсутствует.

С января этого года компания поставила 136 партий молочной продукции через фирму-прокладку, на складе которой не соблюдались санитарные нормы.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что это довольно распространённая схема. Компания, продающая продукцию по низким ценам, выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детсады. Они получают товар от производителя и создают фирмы-однодневки. Затем эти продукты разбавляют, подменяют, сокращают объёмы. Оставшееся количество продают, а разницу кладут себе в карман.

Читайте также:

Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией

Нутрициолог Кабанов предупредил об опасности молока

Врач Соломатина рассказала об опасности молока
#россельхознадзор
#молоко
#поставки
#школа
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании по благоустройству
07 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/yulenochekk

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 15 марта, принять в нём участие приглашают всех жителей Московской области старше 14 лет, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Голосование определит территории, которые мы благоустроим в следующем году. Мнение жителей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Голосование будет проводиться в четвёртый раз. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях. При этом привычное онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
Список территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

Читайте также:

В Клину благоустроят лесопарк Шариха

В Раменском обустроят более 60 клумб и цветников

В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк
#голосование
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В угоду зообизнесу»: Зоозащитник о новых правилах содержания животных в точках продажи
Зоозащитник Корецких: Новые правила содержания животных ничего не изменят
07 марта 2024, 10:19

Фото: istock / ngothyeaun

Правительство РФ утвердило правила содержания животных в местах продажи. С 1 марта они вступают в силу. Теперь в помещениях, где одновременно содержат и продают животных, должны соблюдаться правила по площади клеток и вольеров, температуре и влажности в помещении, а также гигиене.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» рассказал, что изменилось и как новые правила отразятся на самих животных.

Зоозащитник заявил, что введенные нормативы слабые. К примеру, для содержания собаки до 5 килограмм выделают 2 квадратных метра, а для кошки — 3 квадратных метра. Эти показатели являются минимальными и животному, содержащемуся в таком ограниченном пространстве, будет некомфортно, считает эксперт.

«На самом деле, с точки зрения защиты животных, это постановление правительства ничего не изменило. Оно просто ввело в легальную сферу продажи животных. Потому что раньше это вообще никак не регулировалось, а сейчас установлены определенные нормативы и требования для содержания животных», — пояснил Корецких.
По мнению зоозащитника, продавать кошек и собак в зоомагазинах и так называемых птичьих рынках неприемлемо, потому что там невозможно создать хорошие условия для их содержания. Он отметил, что эти меры направлены на зообизнес, для которого теперь нет преград для продажи животных в зоомагазинах или рынках.

Корецких также добавил, что в ходе разработки постановления сам принимал участие в заседаниях рабочей группы при Министерстве природы РФ. Эксперт добавил, что они совместно с другими зоозащитниками выдвигали свои нормативы по содержанию животных и недопустимости продажи кошек и собак в таких местах, но данная позиция не была учтена.
«Не указано о том, что какой-то выгул должен быть, какое-то изолированное помещение, о чем в качестве компромиссного варианта зоозащитники говорили», — заявил Корецких.
Эксперт пояснил, что эти требования смогут соблюсти практически любые магазины и птичьи рынки, поскольку серьезных ограничений в постановление нет.
«Такое явление, как продажи, там, кошек, собак и других животных на рынках, она не исчезнет, к сожалению», — подытожил Корецких.
Читайте также:

Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья

Эксперт объяснил, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

Кинологи напомнили об обязательной регистрации собак в Подмосковье
#кошки
#собаки
#зоозащитник
#правительство
#магазины
#правила
#животные
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф