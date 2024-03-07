Украинская делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, сообщил Кириенко

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация из Украины. Об этом сообщил председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи проходил в Сочи в течение недели, с 1 по 7 марта. Мероприятие проводилось по указу президента России Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых специалистов в различных областях, начиная от бизнеса и заканчивая спортом и волонтёрской деятельностью. Также на мероприятии были подростки, которые представляют различные детские организации и объединения.
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Анастасия Чинкова