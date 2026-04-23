«Попкорновая болезнь» вейперов захватывает Россию
В России число пациентов с осложнениями после использования вейпов увеличилось на 30% за минувший год. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В последние годы врачи наблюдают стабильный рост числа заболеваний, связанных с курением электронных сигарет и вейпов. Большинство заболевших — это подростки и молодые люди до 35 лет, отмечают пульмонологи. Любители сладкого пара страдают от тяжёлых заболеваний лёгких, таких как EVALI и облитерирующий бронхиолит. Хотя EVALI развивается быстро, её можно вылечить.
Облитерирующий бронхиолит может прогрессировать в течение многих лет и привести к необратимой дыхательной недостаточности. Сначала возникает лёгкий кашель, на который многие не обращают внимания, затем появляется одышка. В некоторых случаях поднимается температура. За медицинской помощью вейперы обращаются слишком поздно, когда симптомы значительно ухудшают их качество жизни. Увеличение числа случаев связано не только с ростом числа курильщиков, но и с тем, что врачи стали лучше распознавать эти заболевания.
Читайте также: