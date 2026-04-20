Кашель по ночам и хрипота: врач раскрыл скрытые сигналы рака
Онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов предупредил, что рак нередко прячется за привычными недомоганиями. Если тревожный признак держится дольше двух недель, стоит записаться к врачу.
Сухой или влажный кашель, особенно в ночные часы, многие считают последствием простуды. Такой симптом иногда указывает на опухоль в легком. Кровь в мокроте требует срочной проверки. Не стоит игнорировать сбои пищеварения. Запоры, диарея и другие непривычные изменения порой говорят о процессе в толстом кишечнике.
Отдельного внимания требуют уплотнения в груди, изменение формы железы, выделения из соска и «апельсиновая корка» на коже. При таких жалобах врач советует как можно быстрее пройти осмотр у маммолога и онколога.
Проблемы при мочеиспускании нередко связаны с воспалением, однако иногда они сигналят о более опасной причине. Стойкая охриплость, боль в горле с отдачей в ухо и трудности при глотании могут указывать на поражение гортани или пищевода.
Женщинам стоит насторожиться из-за кровянистых выделений вне цикла. Мужчинам нельзя тянуть с визитом к специалисту при безболезненном уплотнении в мошонке. Еще один тревожный знак — рост родинок, смена цвета, асимметрия и размытые края. Дмитрий Пензов в беседе с «Газетой.ru» посоветовал регулярно проходить дерматоскопию. Раннее обращение к врачу повышает шансы на успешное лечение.
Читайте также: