Врач назвал лучший вид спорта для профилактики сколиоза
Врач травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов назвал лучший вид спорта для профилактики сколиоза. Об этом пишет NEWS.ru.
Врач подчеркнул важность плавания для поддержания здоровья позвоночника. Давление воды и физические нагрузки, связанные с этим видом спорта, оказывают положительное влияние на опорно-двигательную систему. Кроме того, он отметил необходимость профилактики сутулости через регулярные упражнения и зарядку.
Также Термитов упомянул, что плавание можно заменить другими водными видами спорта, что особенно актуально для детей.
