Врач Термитов назвал плавание лучшим видом спорта для профилактики сколиоза
Врач травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов назвал лучший вид спорта для профилактики сколиоза. Об этом пишет NEWS.ru.



Врач подчеркнул важность плавания для поддержания здоровья позвоночника. Давление воды и физические нагрузки, связанные с этим видом спорта, оказывают положительное влияние на опорно-двигательную систему. Кроме того, он отметил необходимость профилактики сутулости через регулярные упражнения и зарядку.

Также Термитов упомянул, что плавание можно заменить другими водными видами спорта, что особенно актуально для детей.

Ранее директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев заявил, что определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

