Нарколог объяснил, из-за чего появляется зависимость от никотина

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21 ноября считается днем отказа от курения. Этот день был установлен для того, чтобы осведомить о вреде табака и поддержать людей, стремящихся бросить курить. Многие курильщики не избавляются от зависимости, утверждая, что она помогает им справляться со стрессом. Но есть ли зависимость между эмоциями и никотином?
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между эмоциями и зависимостью есть.
Он добавил, что зависимость образуется нет от самих эмоций, а от неумения их проживать.
По его словам, так происходит обман организма, потому что эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются, и единственный выход — научиться самостоятельно проживать — даже горе.
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«К сожалению, у эмоций есть связь с любым видом зависимости, то есть это может быть заедание, курение, алкоголь, наркотики. Любой вид напряжения, любая стрессовая ситуация — и зависимый человек сразу же обращается к употреблению психоактивных веществ. Тем более никотин продается на каждом углу и не так порицается», — сказал врач.
Он добавил, что зависимость образуется нет от самих эмоций, а от неумения их проживать.
«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, занялся сексом — покурил, покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — объяснил эксперт.
По его словам, так происходит обман организма, потому что эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются, и единственный выход — научиться самостоятельно проживать — даже горе.
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Анастасия Бондарева