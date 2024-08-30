Алексей Попов назвал Алиева психом

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Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов заявил, что слова с призывами к ВСУ бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева сказаны не от большого ума, а сам Алиев, по его мнению, является психом.
«Это сказано не от большого ума. Понятно, что такое могут говорить только психи или слишком неуравновешенные люди. Не уверен, что он появится в России, поэтому, возможно, наказание и не понесет. Это его слова, ему с этим жить. Дичь полная», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Попов.
А экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что Алиев является абсолютно безбашенным человеком. Он объяснил, что спортсмен настолько скатиться мог из-за злоупотребления алкоголем.
«Он — абсолютно безбашенный человек, непредсказуемый. И вместе с Милевским они куролесили очень прилично. Он и в Москве пытался это делать. Мы понимали, что этого допускать нельзя, и старались его держать в ежовых рукавицах в плане дисциплины. У него и дома не ладилось с женой. Всё из-за злоупотребления алкоголем», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.
Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.
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